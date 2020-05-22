Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında ramazan ayında edinilen güzel duyguları tüm yıl boyunca yaşamanın insanların hayatına bayram coşkusu getireceğini ve sıkıntıları aşmaya yardımcı olacağını belirtti.

Tüm Konyalıların ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Altay, "Bizleri manevi iklimin bereketinde birleştiren mübarek ramazan ayını geride bıraktık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle buruk yaşadığımız mübarek günlerde hep birlikte buluşamasak da merhamet ve sabır duygularıyla paylaşarak, rahmeti ve bereketi yaşadık." ifadesini kullandı.

Ramazan ayında dünyanın her yerinde açlık ve yokluk çekenler için de herkesin elinden gelen desteği verdiğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Şimdi gönül birliği içinde bayramı idrak ediyoruz. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Kıymetli Konyalılar, ilçe belediyelerimizle bu olağanüstü süreçte bayram için gerekli tedbirlerimizi aldık, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon hizmetinin yanında şehir genelinde bayram öncesi temizlik çalışmalarımızı yaptık. 31 ilçemizdeki tüm mezarlıklarımızda bayram öncesi temizlik yaparak ziyaretlerin sosyal mesafeye uygun olarak yapılması için önlemleri aldık. Bayram süresinde de evden çıkamayan hemşehrilerimize Vefa Destek Gruplarımız vasıtasıyla gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Sizlerden istirhamımız, devletimizin aldığı tedbirlerle yeni normalleşme sürecini yaşadığımız bu günlerde salgında yeni bir dalgalanmaya fırsat vermemek için alınan kararlara harfiyen uyalım. Sosyal mesafeye, maske takmaya ve hijyen kurallarına riayet edelim ki gelecek güzel günleri ve bayramları hep birlikte coşku içinde, birbirimize sarılarak kutlayabilelim. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."