Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Anadolu'nun, şehit ve gazilerin ulvi mücadelesiyle Türk milletine vatan olduğunu aktardı.

Ay yıldızlı bayrağın, şehit ve gazilerin sayesinde mukaddes vatan toprakları üzerinde dalgalandığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki şehitlerimiz ve ecdadımız bereketli Anadolu topraklarını bize vatan olarak bıraktı. Bugün şanlı bayrağımız ülkemizin semalarında onlar sayesinde gururla dalgalanıyor. Onlar, bu topraklardaki varlığımızın güvencesidir. Bizlere düşen görev onların bu mirasına sahip çıkarak ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmaktır. Bu vesileyle, bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."