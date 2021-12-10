Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik ve Yunak ilçelerine bağlı mahallelerde, vatandaşlarla bir araya geldi.

Altay, mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çeltik'e bağlı Gökpınar ve Küçükhasan mahallesi ile Yunak'ın Sülüklü, Saray, Piribeyli, Koçyazı, Kuzören ve Turgut mahallerini ziyaret etti.

Altay, kentin topyekün kalkınması için ilçe belediyeleriyle, parti teşkilatlarıyla uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Altay, "İlçelerimizin ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlamak için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve başarımızın ardındaki güç kuşkusuz hemşehrilerimizle birlik ve beraberliğimiz. Tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.