Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vakalarına ilişkin, "Konya'da hasta sayıları arttı ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk söz konusu değil." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vakalarına ilişkin, "Konya'da hasta sayıları arttı ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk söz konusu değil." dedi.

Altay, son günlerde Konya'da Kovid-19 vaka sayılarının yükselmesine ilişkin Mevlana Müzesi'nin avlusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da hasta sayısında bir artışın olduğunu dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Konya'da hasta sayıları arttı ancak kriz oluşturacak bir yoğunluk söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe sayılarında da bir artış yok. Şu anda Konya'nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede ama kurallara uymazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var. Öte yandan salgının başladığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından şehirdeki hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edilmişti. Türkiye genelinde hasta sayılarının 800'lere düşmesiyle İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak Beyhekim'de bulunan iki hastanemizi pandemi hastanesi ağırlıklı çalışmaya, diğer hastanelerin de normale dönmesiyle ilgili bir çalışma yürütmüştü. Son birkaç gündür Türkiye'deki vaka sayıları iki katına çıkınca şehrimizdeki hasta sayılarında da bir artış oldu. Bundan dolayı tekrar verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerimizin şikayetlere bakması ve test için gerekli verileri almasıyla ilgili bir süreç başlatıldı. Yoksa, Konya'da pandemi hastaneleri iptal edilmişti tekrar başladı gibi bir durum yok. Tekrar vurguluyorum pandemi hastanesi belirlemek Sağlık Bakanlığına ait genelgeyle belirlenmişti ve bunda herhangi bir değişiklik olmadı."

"Konya'da karantinaya alınan ya da kapatılan bir fabrika yok"

Resmi makamlardan yapılan açıklamalara riayet edilmesi gerektiğini belirten Altay, "Organize Sanayi Bölgelerinde bazı fabrikaların kapatıldığı ve karantinaya alındığı gibi söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Bugüne kadar Konya'da karantinaya alınan ya da kapatılan bir fabrika yok. Dolayısıyla Konya'da anlatıldığı gibi bir kriz de yok ama rakamlar bu hızla giderse bir kriz olma ihtimali var. Onun için lütfen tüm vatandaşlarımızdan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Şehir hastanemiz tamamlanmak üzere inşallah yıl sonu itibarıyla açılmış olacak"

Altay, Konya'nın sağlık altyapısının tüm Türkiye'de olduğu gibi salgınla mücadele edebilecek yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehir hastanemiz tamamlanmak üzere inşallah yıl sonu itibarıyla açılmış olacak. İlk günden itibaren Konya'da iki şeyin önemli olduğunu söyledim. Tarımsal üretim ve sanayi üretimi. Konya'nın tarımı üretmezse tüm Türkiye'de sıkıntıya gireriz. Konya'nın sanayisi üretmezse tüm Türkiye'de sıkıntıya gireriz. Rakamların 4 bin, 5 bin civarında olduğu dönemde bile böyle bir sıkıntı yaşamadık. Onun için rakamın 1500 civarı olduğu durumlarda kaos ortamı oluşturmak, iyi niyetle söylersek cahilliktir, ortalığı velveleye vermektir. Onun için herkes sosyal medyada paylaştıklarına dikkat etmeli. Bizler devletin yetkilileri olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Gerek gördüğümüz durumda en şeffaf şekilde açıklama yaparız, endişe etmeyin."

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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