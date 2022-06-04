Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

04.06.2022 17:27
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, sınava katılacak öğrencilerin yoğun geçen bir eğitim maratonunun ardından emeklerinin karşılığını alacağına yürekten inandığını belirtti.

Sınav esnasında özellikle trafiğe çıkacak araç sürücülerinden korna çalmamalarını, bu konuda hassasiyet göstermelerini isteyen Altay, şunları kaydetti:

"Ülkemizin istikbali, yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın hayatın her alanında olduğu gibi LGS'de de başarılı olması en büyük temennimiz. Fakat sonuç ne olursa olsun her bir evladımız bizim yanımızda çok ayrı bir yere sahip. Yüce Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Hepsine ayrı ayrı zihin açıklığı diliyorum."

Açıklamada, sınava girecek öğrenciler, refakatçileri ve sınav günü görevlilerin Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz şekilde yararlanacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı Konyaspor, Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı
Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 17:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement