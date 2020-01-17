Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan su fiyatı açıklaması - Son Dakika

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan su fiyatı açıklaması
6 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların kış döneminde artan fatura yükünü hafifletmek için su fiyatlarında eski tarifenin geçerli olacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların kış döneminde artan fatura yükünü hafifletmek için su fiyatlarında eski tarifenin geçerli olacağını bildirdi.
Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kış döneminde hemşehrilerimizin artan fatura yükünü hafifletmek için mart ayına kadar su fiyatlarımızı eski tarifeye geri çekiyoruz. Ocak ayı faturası tahakkuk eden hemşehrilerimizden bir sonraki ay farkı düşerek mahsup edeceğiz." ifadesini kullandı.
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