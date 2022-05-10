Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Engelliler Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret ederek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

Dernek Başkanı Ahmet Mıhçı ve dernek üyeleriyle görüşen Altay, belediye olarak Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmayı derneklerin de desteğiyle yürüttüklerini, Konya'da engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Ahmet Mıhçı da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Altay'a teşekkür etti.