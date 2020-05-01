Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay esnaf odalarıyla video konferansla görüştü - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, toplantıda oda başkanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa ya da işini kaybedenlere yönelik yapılan destekler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, oda başkanları, STK'ler ve meslek odalarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmaya devam ettiklerini aktardı.

Konya'nın, Kovid-19 sürecini başarılı şekilde geçirdiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bu dönemde koordinasyonun da ne kadar önemli olduğunu gördük. Konya belediyeleri olarak özellikle merkezi hükümetle ne kadar iyi koordineli çalışılabileceğini, bu işin tek elden yapıldığında nasıl başarılı olunacağını tüm Türkiye'ye gösterdik. İnşallah en az hasarla süreci atlatmayı ümit ediyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da Konya Büyükşehir Belediyesinin, esnafın, sanatkarların ve birliğin her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanında olduğunun altını çizdi.