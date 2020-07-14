Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

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Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, sosyal projeler, tarımsal destekler, altyapı çalışmaları ve şehrin geleceğinde önemli yeri olan önemli projeler hakkında gelinen son durumu anlattı.

Şehir genelinde birçok projenin hayata geçirilmekte olduğunu kaydeden Altay, bugüne kadar 10 binin üzerinde bina, merkez ve toplu kullanılan alanların dezenfeksiyonunu tamamladıklarını söyledi.

Altay, toplu ulaşımda kullanılan otobüsler, tramvaylar ve ilçelerde kullanılan araçları günlük dezenfekte etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Camilerimizin açılmasıyla yüzbinlerce tek kullanımlık seccade, tüm camilerimize el dezenfektanları, hocalarımız için gerekli dezenfeksiyon malzemeleri teslim edildi. İlçelerimizle koordineli şekilde özellikle vatandaşımızın toplu olarak kullandığı alanlarda yoğun şekilde dezenfeksiyon işlemlerine kesintisiz devam ediyoruz." diye konuştu.

Şehri güzelleştirmek için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Altay, bu kapsamda Alaaddin Caddesi'ndeki binaların cephelerini düzenlemeye başladıklarını anımsattı.

Altay, düzenlemelerle tabela kirliliğinin de ortadan kalkacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Buradaki binaları adeta yeniden ihya ediyoruz. Konya'nın dokusuna uygun bir şekilde inşaat sürüyor. Alaaddin Caddesi'nin tamamını bitireceğiz. Projenin tamamı İller Bankası hibesiyle gerçekleştiriliyor. Böylece şehrimize gelen insanlar o kötü görüntülerle değil nezih, Konya'ya yakışan şehrin mimarisine uygun binalarla karşılaşacaklar. Konyamızın hem bugünü hem yarını için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin verdiği destekten, gösterdiği nezaketten ve bize güvenmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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