Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, altyapı çalışmaları, sosyal projeler, tarımsal destekler, ilçelerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının her kesimi etkilediğini hatırlatan Altay, belediye projelerini yürütmeye çalıştıklarını ifade etti.

Altay, bisiklet tramvayının hizmete girdiğini hatırlatarak, "Pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarının kullanılmasında bazı endişeler var. Bisiklet kullanımı hem sağlıklı hem Konya'nın trafiğine çözüm üretecek hem de pandemiden dolayı kullanımı artacak. Konya'da toplu ulaşım ortalama doluluk oranı yüzde 38." dedi.

Üretimin devam etmesi için tarımsal desteklemelere de devam ettiklerini dile getiren Altay, fide ve ekipman desteği ile çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kovid-19'un hayatın birçok alanını etkilediğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şeb-i Arus törenleriyle ilgili Sayın Valimizin başkanlığında Kültür Bakan Yardımcımızın da katıldığı bir toplantı yapmıştık. Bu törenler mutlaka yapılmalı. Katılımcı olacak mı olmayacak mı konusunda planlar oluşturuldu. Pandeminin süreciyle ilgili kararlarımızı gözden geçireceğiz. 7 ve 17 Aralık'ta iki program olacak. 17 Aralık arşamı insanlar televizyonlarını açtıklarında Şeb-i Arus törenini görmek istiyor. Biz bir miktar katılımcı olması için çalışma yaptık, sayılar belirlendi."

Uğur İbrahim Altay, Bisiklet, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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