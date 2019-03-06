Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Halkapınar'da

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Halkapınar'da

16 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Halkapınar esnafını ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Halkapınar'da, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Halkapınar esnafını ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

İlçede ilk olarak AK Parti Halkapınar İlçe Teşkilatını ziyaret eden Altay burada partililerle bir süre sohbet edip, isteklerini dinledi.

Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Altay, sonrasında MHP Seçim Koordinasyon merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasında Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesinin güçleri birleştiği zaman başaramayacakları bir işin olmadığını söyleyen Altay, "Su kanalizasyon yatırımlarından eksik kalan işlere kadar hepsini yaparız. Bugüne kadar yaptıklarımız bunda sonra yapacaklarımızın garantisidir. Bu seçim döneminde bir değişiklikle Cumhur İttifakı olarak karşınıza çıktık ve sizlerden destek istiyoruz. Değerli hemşehrilerimiz biz Halka hizmet Hakka hizmettir düsturuyla hareket ediyoruz." dedi.

Konuşmasının devamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konyalı olduklarını anımsatarak, bu durum Konya ve bölgesi için bir avantaj olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Mehmet Kurun, MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User, Halkapınar Ülkü Ocakları Vakfı Temsicisi Osman Türkmen, partilerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, programın sonunda seçim çalışmaları için Emirgazi ilçesine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

MHP, Konya, Uğur İbrahim Altay, Halkapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Halkapınar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]