Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Havza'yı ziyaret etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Altay, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde bir süre önce yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi, sanayi esnafı ile çay içerek sohbet etti.

Demir ve Altay ile beraberindekiler, daha sona Ağçamahmut Mahallesi'nde beton yolunu inceledikten sonra inşası devam Havza Mekanik Otoparkı şantiyesini ziyaret etti.

Demir, mekanik katlı otopark ile ilçedeki trafik ve park yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ziyaretlerinden ötürü Altay'a teşekkür ederek semaver hediye etti.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da bulundu.

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