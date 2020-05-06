Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay hububat fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 hububat ve bakliyat alım fiyatlarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, 2020 fiyatlarının çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, hasat dönemi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2020 hububat ve bakliyat alım fiyatlarının, çiftçinin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Konya'nın, binlerce yıldır tarımın ve üretimin merkezi olduğunu anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Ülkenin geleceği için alın teri döken çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntılı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020 yılı hububat alım fiyatlarını açıklamasıyla hasat öncesi rahat bir nefes aldı. Tüm Konyalı çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatlarıyla çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla Hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılmasının da tarımsal üretim açısından son derece önemli olduğunu belirten Altay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 2020 yılı hububat alım fiyatlarıyla ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"Sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya, arpa alım fiyatı 1.100 liradan 1.275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilere hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapılacak. Bakliyatta ton başına taban alım fiyatı, kırmızı mercimekte 3.500 lira, yeşil mercimekte 3.200 lira, nohutta ise 3.350 lira olarak açıklandı. Bakliyatta prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira oldu."