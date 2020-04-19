Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın paylaştığı film beğenildi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı, güzel günlere özlemi anlatan filmin, kısa sürede 200 binden fazla izlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın seslendirdiği filmin, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldığı belirtildi.

Paylaşılan filmde Altay'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Bugünler mutlaka geçecek. Biz yine bu şehrin sokaklarında kucaklaşacağız. Büyüklerimizle çay sıcaklığında muhabbet edeceğiz. Fısır fısır sesler gelecek arka sıralardan, 'kendi aranızda konuşmayın' diyecek öğretmenlerimiz. Yine tek yürek olup bağıracağız 'Türkiyem' diye. Eğlenerek öğreneceğiz yine. Heyecanla sıra bekleyeceğiz, 'biri gevrek olsun' diyeceğiz. Bir umutla isteyeceğiz ustalarımızdan deniz altını. Cıvıl cıvıl kuş seslerini dinleyeceğiz, salıncaklar yine dolu olacak. Açacağız dükkanlarımızı besmeleyle ve amin diyeceğiz dualara hep bir ağızdan. Bu zor günleri beraber atlatacağız ve bir gün yeniden başlayacağız. O gün birbirimize daha sıkı sarılacağız, hasretle yeniden kucaklaşacağız."