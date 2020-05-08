Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, anneliğin hakiki sevginin ifadesi, hayatta başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir değerin karşılığı olduğunu belirtti.

Anneliğin, sevgi, merhamet ve şefkat duygularının zirve yaptığı bir makam olduğunu vurgulayan Altay, "Annelerimizin sesleri bize huzur, nefesleri güven, varlıkları güç verir. Anne ve babaya 'üf' demeyi dahi uygun görmeyen yüce kitabımız onlara saygı, hürmet ve hizmette kusur etmememizi bize öğütler." ifadesini kullandı.

Annelere, yılın her günü Anneler Günü gibi değer verilmesi, saygıda, hürmette kusur edilmemesi gerektiğinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Anneler Günü bu yıl on bir ayın sultanı ramazan ayına denk geldi. İki güzelliğin bir arada olduğu bu müstesna günde onların hayır dualarıyla maneviyatımızı bereketlendirme fırsatını kaçırmayalım. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı kısıtlamalar olsa da gönülden gönüle akan sevgimizle onlara varlığımızı hissettirelim, gönüllerini hoş tutalım. Sevgi ve umut dolu yüzlerinde oluşturacağımız tatlı bir tebessümün dünyalara değeceğini unutmayalım. Bu vesileyle bizi dünyaya getiren, hayatımız boyunca koruyup kollayan, üzerimizdeki haklarını ödeyemeyeceğimiz vefa çınarı annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün annelere en derin saygılarımı sunuyorum."