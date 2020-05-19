Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Altay, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle buruk yaşanan ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunun ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere Kovid-19 ile mücadelede çalışan tüm görevlilerin, bu gece edilecek dualarda hatırlanması çağrısında bulunan Altay, şunları kaydetti:

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, rahmet pınarlarının coştuğu, Allah'ın af ve mağfirette sınır tanımayan cömertliğinin tüm kainatı sardığı kıymetli bir gecedir. Bizleri bu geceye kavuşturan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Allah bizleri bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden ziyadesiyle yararlananlardan eylesin. Dünya, Kovid-19 salgını ile ölümüne bir mücadele içerisinde. Allah'ın yardımı ve lütfu, devletimizin aldığı tedbirler ile salgından en az zarar gören ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Kadir Gecesi'ni anlamına uygun idrak edip ramazanın ödülü olan bayrama sağlıkla ulaşmayı niyaz ediyorum."

Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nın, önceki yıllardan farklı geçeceğini anımsatan Altay, "İçinde bulunduğumuz süreç gereği sosyal hayatta eskisi kadar özgür değiliz. Bu mübarek geceden hemen sonra bayram hazırlıkları başlayacak. Salgında yeni bir dalgalanmaya fırsat vermemek için alınan kararlara harfiyen uyalım inşallah. Bu duygularla, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu gecede edilecek duaların mazlum milletlerin kurtuluşuna, tüm dünyada sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.