Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, kente kazandırılan yeni park alanını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Büyükşehir Belediyesinin Yazır Mahallesi'nde 43 bin metrekare alana inşa ettiği Ihlamur Parkı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, kente yeni ve nitelikli park alanları oluşturduklarını kaydetti.

Altay, 16 milyon liraya mal olacak parkın yüzde 80'inin tamamlandığını ve yıl sonu Konyalıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuklarımız için ahşaptan oyun grupları, basketbol sahası, suni çim sahası ve peyzajıyla Konya, 43 bin metrekarelik yeni park alanına kavuşacak. Özellikle Yazır Mahallemiz için kaykay pistiyle çocuklarımız için de yeni bir eğlence alanı oluşturmayı arzu ediyoruz. Ihlamur Parkı için yaklaşık 16 milyon liralık bir bedel harcıyoruz. Şu an itibariyle işin yüzde 80'ine gelmiş durumdayız. Bir an önce ağaçlandırma ve çimleme faaliyetlerine de başlayıp bu yılsonu itibariyle inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun."