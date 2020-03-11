Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay mezun olduğu liseyi ziyaret etti - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay mezun olduğu liseyi ziyaret etti

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce mezun olduğu Konya (Gazi) Lisesi'nde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay mezun olduğu liseyi ziyaret etti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllar önce mezun olduğu Konya (Gazi) Lisesi'nde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Altay, 100 yıldan fazla geçmişiyle Konya Lisesi'nin şehrin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Zübeyir Yavuz ve idarecilerle sınıfları ziyaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Bu okuldan mezun olmak bizim için çok önemli. Hep iyi anılarımız oldu. Hocalarımızın üzerimizde çok emeği var. Bugün sizin de öğrencileriniz üzerinde çok emeğiniz var. Allah hepinizden razı olsun. Bu okul aslında şehrimizde önemli bir temsil görevi yapıyor. Çünkü ülkemizde 100 yılı geçmiş bir zamanda eğitime aralıksız devam eden çok fazla eğitim yuvası kalmadı. Konya Lisesi bu açıdan kentin en önemli markalarından birisi. Ayrıca okulumuza spor salonu yapacağımızın müjdesini de buradan verebiliriz."

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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