- Konya'da olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

KONYA - Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistinin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde yapımı tamamlanma aşamasında olan olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistini inceledi. Oyunlar vesilesiyle Konya'nın birçok önemli tesis kazandığını belirten Başkan Altay, "Tesislerimiz İslami Dayanışma Oyunları'na hazır. Bu tesisler yarışmalarda sporcularımıza hizmet edecek ama sonrasında hem şehrimizdeki sporcularımız hem de halkımız için önemli imkanlar sunmuş olacak" dedi. Konya'da bugüne kadar yapılan en önemli organizasyon için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, 56 İslam ülkesinden 3 binden fazla sporcuyu misafir edecekleri 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın startının 9 Ağustos'ta verileceğini hatırlattı.

"Sporcular için en iyi hizmeti sunacak"

Oyunlara kısa bir süre kala Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen olimpik yüzme havuzunda son aşamaya gelindiğini kaydeden Başkan Altay, "İnşallah bir ay içinde kullanılmaya başlanacak. Tesislerimiz İslami Dayanışma Oyunları'na artık hazır. Yapımı son aşamada olan Türkiye'nin ilk olimpik veledromu, atletizm pistimiz ve olimpik yüzme havuzumuz Konya'mızda yarışmaya gelecek sporcular için en iyi hizmeti sunacak" diye konuştu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'ya kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tesislerin yapımında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Başkan Altay, Konya'nın bu vesileyle birçok önemli tesis kazandığını kaydederek, hayırlı olmasını diledi.