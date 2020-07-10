Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisini ziyaret etti - Son Dakika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, iki ülke arasındaki güçlü bağların çok eskiye dayandığını, bu bağların gelişerek devam etmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Konya'nın, Türkiye ve dünyadaki belediye birliklerinde etkin bir şehir olduğunu kaydeden Altay, başta kardeş şehir Multan olmak üzere Pakistan'daki belediyelerle iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Açıklamada, Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'nin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördükleri ve ilişkilerin hem ekonomik yönden hem de sosyal yönden daha da geliştirilmesine büyük önem verdikleri yönündeki görüşleri paylaşıldı.