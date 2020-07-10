Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Sarayönü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü'nde çeşitli incelemelerde bulundu ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Beşgöz Göleti çevresinde yapacağı Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen, Altay, Konya'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Sarayönü'nde de çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini anımsattı.

İlçede 16 derslikli bir okulun tamamlandığını aktaran Altay, "Okulu yeni eğitim sezonunda Milli Eğitim'e teslim edeceğiz. Mevcut okulun olduğu yer yıkılarak Sarayönü'ne çok güzel bir meydan kazandırıldı. Ayrıca KOP ile kültür merkezi inşaatını tamamladık. İnşallah sonbaharda bunların açılışlarını gerçekleştiririz." ifadesini kullandı.

Beşgöz, su kaynağı bölgesinin, Konya'ya çok yakın bir mevkide bulunduğuna, ayrıca doğal ve çok güzel bir kaynak konumunda olduğuna dikkati çeken Altay, şu değerlendirmede bulundu:

"90 bin metrekarelik alandaki su kaynağının bulunduğu yerde insanların doğayla buluşma imkanı olacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu 30 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Konya'da birçok Millet Bahçesi'nin ihalesini gerçekleştirdi, yapımına başlanıyor. Konya merkezde olduğu gibi Sarayönü'nde de süreç tamamlanıyor. Burası sadece Sarayönü'ne değil, aslında tüm Konya'ya hizmet edecek çok güzel bir alan. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği geçenlere Konyalılar adına teşekkür ediyoruz."

Altay, ilçelerde bir taraftan tarımsal kalkınmayı ve insanların gelirlerinin artırılmasını sağlarken bir taraftan da sosyal hayatın eksiklerini giderdiklerinin altını çizdi.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak'ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerine verdiği desteklerden dolayı Altay'a teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Altay, daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ve AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyipoğlu ile Sarayönü KOMEK Şubesi'nde yapımı tamamlanan yüzme havuzu ve Sarayönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak El Beceri Atölyesi binasında da incelemelerde bulundu."