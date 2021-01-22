Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti

22.01.2021 14:19
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Altay, mesajında öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirtti.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 nedeniyle okul sıralarından uzak kalan öğrencilerin üzüntüsünü hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Altay, "Geleceğimizin teminatı olan siz yavrularımız pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle de olsa yoğun tempoda geçen bir dönemi geride bıraktınız. Hepinize verimli vakit geçirdiğiniz bir tatil dönemi diliyorum. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde bol bol kitap okuyarak kişisel gelişiminize katkıda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Pandeminin bir an önce bitmesini ve okul koridorlarında çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerini duymayı hepimiz özledik. İnşallah almış olduğumuz tedbirlerle bir an önce salgından kurtulup çocuklarımızla okul sıralarında hasret giderdiğimiz günlere bir önce kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkürlerini ileten Altay, velilere de emekleri nedeniyle şükranlarını sundu.

Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Oval Ofis'teki "diyet kola" butonunu da kaldırttı Önce depremde yıkılıp, ardından yakılarak kurşunlanan Üveys Paşa Camisi'nde 453 yıldır ezan sesi susmadı AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı         
14:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir         
13:57
Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı         
13:08
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı Sır perdesi aralanan cinayette katilin suçu yeğenine yıktığı anlaşıldı         
12:34
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 14:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei