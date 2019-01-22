Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Basın İlan Kurumu'na Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez'i ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez'i ziyaret etti. Altay, hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasında yerel basının önemine işaret etti.



Bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendisi de Konyalı olan Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başeğmez, Kurum çalışmaları ve Bursa Basını hakkında Başkan Altay'a bilgi verdi.



Yerel yönetimler olarak, yerel basınla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, hizmetlerinin ve mesajlarının kamuoyuna duyurulmasında yerel basının önemli olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Tek gayemiz halkımıza hizmet etmektir. Hizmetlerin hayat bulması kadar, bunun geniş kitlelere duyurulmasını da önemsiyoruz. Bu noktada yerel medyamızın desteğini hep yanımızda gördük. Bu nedenle basınımıza teşekkür ediyorum"dedi.



Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez ziyaretin anısına Başkan Altay'a Kurum Yayınlarını hediye etti. - BURSA

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