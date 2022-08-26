Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan kentteki bal üretimine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan kentteki bal üretimine ilişkin açıklama

26.08.2022 14:13
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan kentteki bal üretimine ilişkin açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arıcılıkta şehrin 120 bin kovan sayısı ve ortalama 1200 ton yıllık bal üretimiyle Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arıcılıkta şehrin 120 bin kovan sayısı ve ortalama 1200 ton yıllık bal üretimiyle Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Altay, yaptığı açıklamada, belediye olarak şehir genelinde arıcılığın modern üretim koşullarını oluşturmak, arı ürünleri üretiminde verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak ve arıcıların işçilik giderlerini azaltarak gelir seviyelerini yükseltmek amacıyla üreticileri desteklediğini vurguladı.

Verilen desteklerle bu yıl mevsim koşullarının da olumlu etkisiyle yüksek bal rekoltesine ulaşıldığına değinen Altay, "Üreticimiz Büyükşehir'den aldığı modern arıcılık ekipmanlarıyla daha kolay bal hasadı yapıyor." ifadesini kullandı.

Altay, bal üreticilerine 5 milyon lira tutarında destekleme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"31 ilçemizin 321 mahallesinde başvuru yapan üreticilerimize bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, bal sağım çadırı, güneş enerji paneli gibi modern arıcılık ekipmanı desteğinde bulunduk. Kırsal kalkınma ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve daha önce müracaat eden üreticilerimize bu yıl yüzde 50 hibe destekli toplam 2 bin 500 çift katlı polen tuzaklı arı kovanı desteğinde bulunduk. Verdiğimiz polen tuzaklı plastik arı kovan altlığı sayısı 8 bin 130'a ulaştı. Üreticilerimizi destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Altay, lavanta balı üretiminin artırılması için Güneysınır ilçesinde 1,2 milyon metrekare alanda 1,8 milyon lavantayla bal ormanı oluşturduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan kentteki bal üretimine ilişkin açıklama - Son Dakika
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