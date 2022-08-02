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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

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