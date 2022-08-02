5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

02.08.2022 13:54
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevini de yürüten Altay, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış gününün büyük coşkuya sahne olacağını aktardı. Oyunlar için farklı ülkelerden sporcuların Konya'ya gelmeye başladığını vurgulayan Altay, bu süreçte 4 bin 200 sporcu ile binlerce misafire ev sahipliğini yapacaklarını hatırlattı.

Altay, organizasyona en güzel şekilde hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürpriz gösterilerin yapılacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bütün İslam dünyasının gözünün Konya'da olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birçok İslam ülkesinden devlet adamları açılışımıza teşrif edecekler. Hoşgörünün başkentinde misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Altay, oyunlar için Türkiye'nin ilk olimpik veledromu ile olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi uluslararası standartlarda çok önemli tesislerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'ya kazandırıldığını sözlerine ekledi.

5. İslami Dayanışma Oyunları, Konya'nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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