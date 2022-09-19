Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Altay, gençlerle bir araya gelmeyi önemsediklerini ve fırsat buldukça onların enerjisinden istifade ettiklerini söyledi.

Öğrencilere yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar dileyen Altay, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gençlerimizin büyük rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Biz de eğitim camiası ve yerel yönetimler el ele verip kaliteli bir eğitim imkanı sunarak onların yeniliğe açık, kendine güvenen, araştırmacı ruha sahip, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ömrünü insan yetiştirmeye adayan öğretmenlerimiz de çok kutsal bir görev ifa ediyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum."