Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek

04.10.2022 15:16
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversiteye hazırlanan 12. sınıfta okuyan öğrencilere, 1500 lira nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversiteye hazırlanan 12. sınıfta okuyan öğrencilere, 1500 lira nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Belediye olarak farklı çalışmalarla eğitime destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"12. sınıfta okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize katkı sağlamak için 1500 lira nakdi destekte bulunacağız. Amacımız üniversiteye giden yolda öğrencilerimize destek olmak ve morallerini yükseltmek. Çünkü sizler gönlümüzde çok özel bir yere sahipsiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum."

Konuyla ilgili başvurular Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde "Eğitim Destekleri" bölümünden yapılabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 12. sınıf öğrencilerine nakdi destek - Son Dakika
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