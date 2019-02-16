Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Plaket Töreni
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şubat ayının son meclis toplantısında belediye meclis üyelerine yaptıkları hizmetler nedeniyle plaketle ödüllendirdi.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, şubat ayının son meclis toplantısında belediye meclis üyelerine yaptıkları hizmetler nedeniyle plaketle ödüllendirdi.
Belediye Meclis salonundaki düzenlenen plaket töreninde konuşan Başkan Altay, 5 yıllık dönemi geride bırakacaklarını anımsatarak şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olarak başladığımız dönemi, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sonlandırmak nasip oldu. Hep birlikte Konyamız için çok güzel kararlar aldık. Gittiğimiz tüm ilçelerde Büyükşehir Belediyemizin ne kadar önemli işler yapıldığına şahit olduk."
Başkan Altay, toplantının sonunda verdikleri hizmetlerden ötürü tüm Meclis üyelerini plaketle ödüllendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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