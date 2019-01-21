Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Milyon Bez Çanta Dağıtımına Hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Milyon Bez Çanta Dağıtımına Hazırlanıyor

31 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Milyon Bez Çanta Dağıtımına Hazırlanıyor, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı 'Sıfır Atık' projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor ile birlikte yürütülen proje kapsamında bez torbaların dağıtımına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Plastik poşet kullanımını azaltmak üzere 1 Ocak 2019 tarihinde ücretli poşet uygulamasına geçildi. Projeye destek verdiğini belirten Konya Büyükşehir Belediyesi de, kent sakinlerine dağıtmak üzere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimine devam ediyor. Torbaların en yakında zamanda dağıtımına başlanılacağı öğrenildi.

Bez torba üretimi yapan atölyeleri ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, plastik poşet kullanımını azaltmak için düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Altay, "Burada amaç ücret değil, vatandaşımızın plastik poşet kullanımını azaltmak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah 1 milyon bez torbayı vatandaşımıza dağıtacağız. Şu anda KOMEK ve ASEM'lerde hanımlarımız üretmeye başladılar. İki konuda farklılığımız var. Birincisi; bez torbaları satın almıyoruz, KOMEK'lerde vatandaşlarımız üretiyor. Kendi evlerinde de üreten kardeşlerimiz olacak. Böylece onlara küçük de olsa destek olmayı arzu ediyoruz. İkincisi; şehrimizin önemli markası olan Konyaspor da bu projede ortağımız. Hem çevre bilincimizin oluşması hem de Konyaspor'un tanınırlığının artması için bu kampanyayı birlikte yürütüyoruz. İnşallah dağıtımına da en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Şu an ilk etabın üretilmesi için KOMEK kurslarımızdaki kursiyerlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Atölyelerde çalışan kursiyerler de hem çevre temizliğine hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için bez torba üretimi yaptıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:14 Kaynak: DHA

Plastik, Konya, Güncel
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