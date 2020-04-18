Konya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'da çocuklar için resim yarışması düzenliyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde olan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resim yarışması düzenleyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların yaptığı resimlerin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek yarışmada değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:

"Balkon camlarında, pencerelerde çocuklarımızın yaptığı resimleri görüyorum. Okullar kapalı olduğu için yeteneklerini böyle sergilemek istiyorlar.? O halde bize düşen, güzel bir resim yarışması yapmak. Tüm çocuklarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum."

Açıklamada, yarışmayla ilgili, "Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) resim hocalarından oluşacak bir jüri tarafından incelenecek olan resimlerin, yarışmacılar tarafından 0534 626 84 12 numaralı WhatsApp hattına ulaştırılması gerekiyor. Yarışmada ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye girecek 100 çocuğa sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocukların, 23 Nisan saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor." bilgisine de yer verildi.