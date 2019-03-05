Konya Büyükşehir Belediyesi 24 Saat Çalışma Sistemine Geçti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerin 7 gün 24 saat açık olacağı talimatını vermesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi 24 saat çalışma sistemine geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, belediyelerin 7 gün 24 saat açık olacağı talimatını vermesinin ardından Konya
Büyükşehir Belediyesi 24 saat çalışma sistemine geçti.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Uğur İbrahim Altay
'ın, "7 Gün 24 Saat Açık Belediye" uygulamasının başlatıldığı günün ilk akşamında belediye binasında hizmet veren birimleri denetlediği bildirildi.
Açıklamanın devamında Başkan Altay'ın, sürekli ve hızlı hizmet sunma hedefi doğrultusunda birimlerin 24 saat açık tutulduğunu belirterek, "Önemli olan vatandaşımıza sürekli ve kaliteli 24 saat hizmet verebilmek. Bunun için buradayız. Hem Büyükşehir hem de KOSKİ olarak 24 saat uygulamasına başladık. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, şehrimize hayırlı olsun." dediği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:38 Kaynak: AA
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