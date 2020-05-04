Konya Büyükşehir Belediyesi 31 ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan haşereye karşı 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 12 ekip ve 24 personelle yürütülen çalışmalarda ekiplerin, haşere üreme alanları olan su birikintileri, göl, gölet, akarsu ve gübre biriktirme alanlarını gibi yerleri düzenli olarak ilaçladığı belirtildi.

Açıklamada, ilçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak sürdürüldüğü bildirilen çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Sivrisinek ve karasinek üreme alanlarına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan larva ekipleri, haşere üreme alanlarında düzenli olarak ilaçlama çalışmasını gerçekleştiriyor. Çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik, biyolojik mücadele, fiziksel mücadele ve eğitim çalışmaları kapsamında periyodik olarak dersler veriliyor. Haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlar, özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmasınlar. Çevre temizliğine dikkat ederek ve çöplerini poşetleyip çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmasınlar."