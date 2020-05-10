Konya Büyükşehir Belediyesi 4 saatliğine sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara eşlik etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, evde kalarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek veren 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saatliğine sokağa çıktığı gün onları yalnız bırakmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılana yazılı açıklamada, Büyükşehir ekiplerinin, şehir merkezindeki parklarda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maske ve dezenfektan vererek sosyal mesafenin korunmasına dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir olarak 65 yaş ve üzeri büyükleri çok özlediklerini vurguladı.

Yaşanan sıkıntıların kısa zamanda sona ereceğini, özlenen günlerin yakın olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra maske takmayı ihmal etmeden sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına riayet ederek normalleşme sürecine geçilecek. Bugün parklarımız 65 yaş ve üzeri büyüklerimizi ağırladı. Parklarımıza ayrı bir tat geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz yoksa şehrimiz tadı olmuyor. Allah eksik etmesin."