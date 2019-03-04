Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi 7/24 Hizmet Uygulamasına Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 7/24 Hizmet Uygulamasına Başladı

39 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetlerinde zaman sınırlamasını kaldırdıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla 7/24 Belediye'yi Konyamızda uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 7/24 Hizmet Uygulamasına Başladı, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetlerinde zaman sınırlamasını kaldırdıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla 7/24 Belediye'yi Konyamızda uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinde zaman sınırı kaldırılıyor. Artık hizmetler 7 gün 24 saat esasıyla verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül Belediyeciliği" sloganıyla "Her gönüle girin" vurgusuna uyan Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin tüm vatandaşlara zaman sınırlandırması olmaksızın ulaşması yönünde bir karar aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 7/24 Belediye'yi Konya'da uygulamaya başladıklarını belirterek, vatandaşların her türlü istek, beklenti, tavsiye ve şikayetlerini ulaştırabilmeleri için belediyenin kapılarının günün 24 saat açık tutacaklarını, hizmet binasında personel bulundurarak vatandaşlara gece gündüz hizmet vereceklerini söyledi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

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