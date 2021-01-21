Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek

21.01.2021 03:43
Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, ön lisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun, B sınıfı sürücü belgesine sahip, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesince, ön lisans programlarının Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) ve Yerel Yönetimler bölümlerinden mezun olan adaylar arasından 50 zabıta memuru istihdam edilecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adayların, 22-26 Şubat tarihleri arasında "http://www.konya.bel.tr" adresinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Büyükşehir Belediyesi, İstihdam, Zabıta, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülben Ergen'den çok konuşulacak Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi Eşiyle sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan ayakkabıcı hayatını kaybetti Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Mustafa Cengiz'in başlattığı kampanya soruldu, Terim'in yüzü şekilden şekile girdi Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı ABD'nin yeni başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı         
01:16
Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar! Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar!         
00:30
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Golleriyle Lille'i taşıyan Burak'a büyük onur! Aldığı ödül sonrası Fransızca mesaj verdi Golleriyle Lille'i taşıyan Burak'a büyük onur! Aldığı ödül sonrası Fransızca mesaj verdi         
23:22
Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek         
21:15
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti         
11:06
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 05:05:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei