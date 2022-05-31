Konya Büyükşehir Belediyesi "akıllı şehir" tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediyesi "akıllı şehir" tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak

31.05.2022 15:13

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akıllı şehircilik uygulamalarını Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, akıllı şehircilik uygulamalarını Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yürüttükleri bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Konya'yı teknoloji üssüne dönüştürmek için yürütülen çalışmalardan söz eden Altay, ASELSAN iş birliğiyle "akıllı şehir" alanında çalışma yaptıklarını dile getirdi.

"Konya, 150 uygulama ile akıllı şehir alanında öncü"

Altay, akıllı şehircilikte yerli ve milli standartları oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Akıllı şehircilik konusunda yerli ve milli uygulamalar artacak. Böylece ekonomiye ve istihdama da önemli katkı sağlamış olacağız. Bu çalışmaları Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da paylaşmayı planlıyoruz. Şu an yüzde 80 tamamladığımız bu projede, kapsayıcı bir anlayışla çeşitli kurum ve firmalardan oluşan yaklaşık 500 paydaşımızın görüşünü aldık. Şu ana kadar kullanıma sunulmuş yaklaşık 150 uygulama ile ülkemizde akıllı şehir alanında öncü olan Konya'mızın bu pozisyonunu pekiştirmiş olacağız."

Ücretsiz internet noktası 100'e çıktı

Kamusal alanlarda verilen ücretsiz internet hizmetinin 100 noktaya çıkarıldığını ifade eden Altay, çalışmaların devam ettiği 40 noktanın da yıl sonunda hizmete alınacağını söyledi.

Altay, sistem merkezleri ve network yapısının yenilediklerini belirterek, belediye ile kamu kurumlarının fiber optik altyapısını 300 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Konya Bilim Festivali 23 Haziran'da başlıyor

Konya Bilim Festivali'nin bu yıl 23-26 Haziran'da Konya Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleştireceğini duyuran Altay, "Yüzlerce bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar düzenlenecek. ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TÜBİTAK gibi devlet ve özel kurumlar ile firmalar katılım sağlayacak." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak
Konya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak
Konya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak
Konya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu Havran, Filistin'in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi 'akıllı şehir' tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak - Son Dakika


Son Dakika
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:19:45. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi "akıllı şehir" tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement