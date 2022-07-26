Konya Büyükşehir Belediyesi, atıl arazileri değerlendiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin genelinde atıl durumdaki boş veya nadasa bırakılan arazilerde kuraklığa dayanıklı bitkilerin üretimi için çiftçiye büyük destek verdiklerini belirtti.

Altay, Kulu ilçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 800 bin metrekarelik atıl araziye ektikleri buğdayın hasadını yaptıklarını ve elde edecekleri geliri sosyal destekte kullanacaklarını aktardı.

Konya'nın gıda güvenliği ve gıda arzı konusunda çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, Kulu ve Çomaklı'da belediyeye ait 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda ekim gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Altay, ekilen buğdayların hasadını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kıraç alanda yetiştirdiğimiz buğdayın ekiminden hasat anına kadarki tüm hazırlık aşamaları ziraat mühendislerimizin kontrolünde oldu. Ekim, ilaçlama, gübreleme gibi işlemleri bölgedeki çiftçilerimize yaptırarak onların da ekonomilerine katkı sağladık. Bu sene yağışların bereketli olması dolayısıyla rekoltemizin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Hasadı yapılan buğdaylar una dönüştürüldükten sonra elde edilecek gelir, sosyal destek çalışmalarında kullanılacak."

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Meram ilçesindeki Çomaklı Mahallesi'nde de mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekarelik atıl arazide de aspir üretimi yaptığı kaydedildi.