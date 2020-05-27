Konya Büyükşehir Belediyesi başarılı spor insanlarını Konyalılarla buluşturuyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin tanıdığı spor insanlarını TRT Spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde Konyalılarla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde YouTube kanalından çeşitli içeriklerin yayınlanmaya devam edeceği belirtildi.

"Spor Sohbetleri" isimli programın ilk konuklarının Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz olduğu anımsatılan açıklamada, "Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, eski milli voleybolcu Neslihan Demir, milli atlet Ramil Guleyev ile Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli sporcu Taha Akgül de yakında Konyalılarla buluşacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hidayet Türkoğlu, şunları aktardı:

"Konya'ya yolumuz düşerse bir gün bu programı da canlı yapmak keyifli olur. Canlı programlarla o samimiyeti, o sıcaklığı daha da iyi hissediyoruz. Bu tip organizasyonlarda gençliğin sıcaklığı bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. O yüzden inşallah önümüzdeki zamanlarda bu süreci atlattıktan sonra Uğur Başkan'la bir organizasyon yapıp, Konya'yı ziyaret etmek isterim."

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "Konya'da çok farklı bir taraftar grubu var. Takımına sahip çıkan, şehrine sahip çıkan. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada başarının olduğu zaman taraftarın da çok büyük desteği olduğunu görüyoruz. İnşallah onlarla başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın da çalıştırdığı takımlar ve teknik direktörlük tecrübelerinden bahsederek spor üzerine sohbet gerçekleştirdiği bildirildi.