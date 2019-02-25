Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - Sağlık Bakanı Koca

Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - Sağlık Bakanı Koca

1 saat önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıKonya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30 Kaynak: AA

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