Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - Sağlık Bakanı Koca
1 saat önce
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıKonya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Konya
Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu
Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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