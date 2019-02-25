Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta
32 dakika önce
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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