Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta

Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta

32 dakika önce

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın konuşması Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:52 Kaynak: AA

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