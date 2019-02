Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde Sağlık Bakanlığı olarak vizyonumuzu tüm toplum olarak, sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, sağlık hakkının korunduğu, herkesin ihtiyaç halinde, vaktinde, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişimini bir hedef olarak koyduk." dedi.Bakan Koca, Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Büyükşehir Belediyesinin "Benim Şehrim" programında, memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Konya'nın eğitim, sanayi, kültür ve tarımın merkezi olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:"Konya'nın son 16 yıldaki gelişmesi ve kalkınmasını takip etmekten büyük haz duyuyorum. AK Parti olarak Konya'ya 16 yılda 48 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun önemli bir miktarı sağlığa harcandı. Yeni dönemde Sağlık Bakanlığı olarak vizyonumuzu tüm toplum olarak, sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, sağlık hakkının korunduğu, herkesin ihtiyaç halinde vaktinde, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişimini bir hedef olarak koyduk."Konya ve merkezinde toplam 86 sağlık tesisinin yapımını hızla tamamladıklarını anlatan Koca, kentin sağlık insan gücüne de önemli destek sağladıklarını aktardı."Milyonlarca insana kucak açtık"Koca, milletin teveccühünü kazanarak milletle aynı hedefe doğru yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Stratejik ortak bildiğimiz ülkelerin fırsatçılığına, terör örgütlerini maşa olarak kullandığı, sınırlarımızı zorlayan küresel güçlere, ekonomik manipülasyonlara maruz kalıyoruz. Komşularımızı adeta yangın yerine çeviren müdahaleler, silah ve uyuşturucu ticareti, petrol avcılığının kol gezdiği bir coğrafyanın ortasındayız. Yurdundan yuvasından edilmiş, can güvenliği kalmamış milyonlarca insana kucak açtık ve yaralarını sardık. Onların barınma, eğitim ve sağlık ihtiyacını ensar şuuruyla gidermeye gayret ediyoruz. Sınırlarımızda olduğu gibi dışında da 6 hastane ve diğer sağlık kuruluşlarıyla bölgede hizmet vermeye devam ediyoruz." Türkiye 'nin tüm mazlumlara kucak açan bir istikrar adası olduğuna işaret eden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:"Tüm bunlar Cumhurbaşkanımızın inancı, kararlılığı, halktan yana duruşu ve liderliği sayesinde olmuştur. Onun arkasından yürüdüğümüz müddetçe daha birçok badirelerin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Birlik olduğumuz, safları sıklaştırdığımız ve aynı hedefe yöneldiğimiz müddetçe her geçen gün daha güçlü olacağız. İstikrar güven ve tecrübeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Milletçe bu duruşumuza halel getirmeyeceğiz. 31 Mart'ın milletimizin bu duruşunu bir kez daha yüksek sesle ilan edeceği bir tarih olacağına inanıyorum.""Cumhur İttifakı ilelebet devam edecek" Murat Kurum da Konya'nın AK Parti davasının öncüsü ve kalbi olduğunu söyledi.Geçmişten bugüne kadar Konya'ya hizmet edenlere teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:"Cumhur İttifakı, gerçekten 15 Temmuz gecesi, bu devletin bütünlüğü, varlığımız, bayrağımız ve tüm ülkemiz için kuruldu. Cumhur İttifakı, kapalı kapılar ardında, bir masa etrafında kurulmadı. İşte 15 Temmuz gecesi, vatanı, bayrağı için can veren, sokakta devletin ve milletin bütünlüğü için mücadele veren insanlarla birlikte kuruldu. İnşallah bu ittifak 2053'te, 2071'te ülkemizin ve şehirlerimizin gelişmesi sürecinde ilelebet devam edecektir."Kurum, Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 'ın güzel hizmetleri olduğunu belirterek, kendisine başarı diledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise partisinin belediye başkanlarının başarılı çalışmaları olduğunu anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Yollar, köprüler ve barajlar hepsi yapılır. Ama en önemlisi vatanımız olmazsa hiçbir şeyin önemi kalmayacaktır. Bu yüzden sandıklara gitmek zorundayız. Eğer bu hizmetleri almak istiyorsak sorumluluğumuzun olduğunu unutmamalıyız ve 31 Mart'ta sandığa giderek oyumuzu kullanmalıyız. Ben gitmezsem ne olur dememeliyiz. Bir oyla çok şeyin değişeceğini unutmayacağız." MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekası için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı'dır. Konya'nın tüm ilçelerinde gösterilen adaylar da Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Bu konuda ayrımız gayrımız yoktur." dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , yeni dönemde yapacağı projelerini tanıttı.Konya'yı huzurun ve refahın başkenti yapacaklarını dile getiren Altay, "İnşallah her yaştan hemşehrimize dokunacağız. 31 ilçemize yatırım getireceğiz. Hizmetler için yeni kaynaklar oluşturacağız. Planlı olarak gelişeceğiz ve Konya'yı vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.