Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır'daki çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında Bozkır ilçe merkezinde ve mahallelerinde sorumluluk alanında bulunan yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekare coğrafyaya sahip kentin tamamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilçe ve mahalle yollarında asfalt ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir olarak yollardaki kalitenin artmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"2021 yatırım programımıza dahil ettiğimiz Bozkır ilçemize bağlı Çağlayan, Yolören, Karayahya, Işıklar, Yelbeyi ve Üçpınar mahalle yollarının 17 kilometrelik kısmında soğuk asfalt çalışmasını tamamladık. Ekiplerimiz 4 kilometrelik Taşbaşı yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Üçpınar yolunun da 1 kilometrelik kısmı kaldı sadece. İlçe merkezindeki Hastane Caddesi'ne sıcak asfalt çalışması yaptık. Yine ilçe merkezinde uzunluğu 3 kilometreyi bulan sıcak asfalt ve yama çalışmalarımızı tamamladık. Bozkır'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin sağlıkla ve huzurla seyahatlerini yapmalarını diliyorum."