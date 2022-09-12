Konya'da "Sınav Kazandıran Taktikler" semineri düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da "Sınav Kazandıran Taktikler" semineri düzenlendi

12.09.2022 18:40
Konya'da "Sınav Kazandıran Taktikler" semineri düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademisi'nde "Birlikte Başaracağız" programları yeni eğitim öğretim dönemiyle başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademisi'nde "Birlikte Başaracağız" programları yeni eğitim öğretim dönemiyle başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni dönemin ilk programında Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu tarafından verilen "Sınav Kazandıran Taktikler" başlıklı seminere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Gökhan Müftüoğlu, sene başında hedefin doğru ve güzel belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Müftüoğlu, insanlığı dijital bir geleceğin beklediğini belirterek, "Dünya yeni bir şeye hazırlanıyor. Bu aynı zamanda sizler için bir fırsat. Bütün meslekler teknolojiden bu anlamda nasibini alacak. Korkmak yerine artık silkelenin ne olur." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'Sınav Kazandıran Taktikler' semineri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da "Sınav Kazandıran Taktikler" semineri düzenlendi - Son Dakika
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