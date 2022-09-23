Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı Şehit Nihat Gün Stadyumu'nda gerçekleşti.

Kaynak: AA

gençlik, Futbol, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da Çalışan Gençlik Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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