Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin olmamasından yararlanarak şehir merkezi ve ilçelerde cadde düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde 18 kavşakta ve tüm ilçelerde düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ana arterlerdeki düzenlemeleri pazar akşamına kadar tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Şehirdeki tüm yollarda yaya trafik akışı ve trafik sayılarına göre düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde 18 kavşakta planlama yaptık. Bunun 3 tanesini tamamlamış bulunuyoruz. Amacımız şehir trafiğini daha akıcı hale getirerek, bisiklet ve yayaların güvenliğini sağlayabilmek. Tüm kavşaklarda arkadaşlarımız tek tek ölçümlemelere göre düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu düzenlemeleri de sokağa çıkma yasağının olduğu günlere denk getirdik. Böylece şehir trafiğine en az etki oluşturuyoruz. Bu kavşaklarda normal zamanda trafiği durdurup yeniden düzenleme yapmak çok zor. Onun için sokağa çıkma yasağının olduğu günde arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben, tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."