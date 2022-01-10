Konya Büyükşehir Belediyesi gazetecileri buluşturdu - Son Dakika

Konya'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen programda bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği basın buluşması programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşları doğru ve eksiksiz bilgilendiren, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağlayan medyanın, demokratik toplumun temel taşlarından olduğunu söyledi.

Medyanın, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla objektif, çok sesli ve seviyeli bir şekilde ifa ettiği görevinin göz ardı edilemez olduğunu vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"Konya'mız ülkemizin medyası en güçlü şehirlerinden biridir. Bir buçuk asırlık gazetecilik geçmişine sahip olan şehrimiz, son yıllarda artan çeşitlilikle Türkiye'de adından söz ettirmektedir. Gazetecilik, fedakarlık ve özveri isteyen, mesai kavramı olmayan, kamu menfaatlerinin daima önde tutulduğu bir meslektir. Özel yetenek, meslek aşkı ve üstün kabiliyet gerektiren bir iş kolu olarak değişen dünya koşullarına hızlı uyum sağlamayı gerektirmektedir."

Altay, hak ve hakikatten ayrılmayan, devletinin ve milletinin yanında saf tutan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da programda selamlama konuşması yaparak basın emektarlarının yerine getirdiği görevden ve üstlendiği sorumluluktan övgüyle bahsetti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de katıldı.