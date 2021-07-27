Konya Büyükşehir Belediyesi Gençler İçin İzcilik Kampı Düzenliyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gençler için izcilik kampları düzenleyeceklerini belirterek, böylelikle gençlerin hem arkadaşları ile dostluk bağlarını güçlendireceğini hem de doğayı yakından tanıma imkanı bulacağını söyledi.

Derbent ilçesinde bulunan Mülayim Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilecekleri izcilik kamplarının 9 Ağustos'ta başlayıp 4 Eylül'de sona ereceğini kaydeden Başkan Altay, 11-17 yaş aralığındaki gençleri başvuruları başlayan ve sınırlı sayıda kontenjan açılan izcilik kamplarına kayıt yaptırmaya davet etti.

Kız ve erkek öğrencilerin farklı zamanlarda yararlanabileceği 4 farklı tarihte planlanan kamplara toplamda 480 izci adayı götürülecek.

11-14 yaş erkek grubu 9-14 Ağustos, 11-14 yaş kız grubu 16-21 Ağustos tarihleri arasında; 15-17 yaş kız grubu 23-28 Ağustos, 15-17 yaş erkekler ise 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kamplara katılabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulan izcilik branşı faaliyetlerinin sürekli hale getirileceği kamplarda, çocuklar doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşayacak.

1 Ağustos'ta sona erecek Konya Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kamplarına izci adayları www.sporkonya.com.tr adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.