Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer yaptığı açıklamada, "İlçemizin çevre yolu olarak kullandığı yüksek tonajlı araçların geçtiği Enişdibi mevkiinden Seydişehir Bozkır kara yoluna uzanan yolumuzda genişletme çalışmalarını tamamladık. Soğuk asfaltlama çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımızda son noktaya geldik. Özellikle hasat döneminde ağır tonajlı araçların şehir içi yerine bu çevre yolunu kullanmalarını sağlamış olduk." dedi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Yalıhüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'te asfaltlama çalışmaları - Son Dakika

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