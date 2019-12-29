Konya Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görevde - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde kış aylarının sorunsuz geçmesi ve hava şartlarından dolayı vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Büyükşehir, 31 ilçede 2 bin 300 personel, 344 araçla 24 saat hizmet veriyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşların günlük hayatının etkilenmemesi için gereken tüm çalışmaları yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış aylarında şehir merkezinde ve tüm ilçelerde oluşabilecek kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğunu ve kar yağışına göre çalışmalar yaptığını belirterek, bu süreçte vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına ekip ve araç filolarını güçlendirdiklerini dile getirdi.



"2 bin 300 personelle ve 344 araçla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz"



Konya merkezdeki hazırlıklar kapsamında fen işleri dairesi başkanlığının şehir genelindeki 25 farklı noktada acil müdahale ekiplerinin hazır beklediğini söyleyen Başkan Altay, "Merkezde yapılacak çalışmalarda; Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleriyle koordineli şekilde hareket ediliyor. Merkez dışındaki 28 ilçemize hizmet veren 6 bölge şefliğimizde personelimiz ve ekipmanlarımız mevcut. 3 bin ton tuz ve 650 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Merkez ve ilçelerde 2 bin 300 personelle ve 344 araçla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz" dedi.



Kar yağışı esnasında ekiplerin; şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları, toplu ulaşım ve hastane güzergahları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere şehir genelinde gece gündüz çalışarak yolların açık kalmasını sağlayacağını kaydeden Başkan Altay, ana arterlerdeki kaldırımlarda, meydanlarda, yaya alt ve üst geçitlerinde, kamu kurumları ile yürüyüş yollarında da kar temizliği yapılacağını ifade etti. Başkan Altay, yoğun kar yağışı esnasında vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesinin Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 no'lu numaradan ulaşmalarını isteyerek, sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takarak; takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarının önem arz ettiğini söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi, kış çalışmaları kapsamında mahalleye dönüşen köylerden gelen talep üzerine traktörlere takılmak üzere 45 adet kar bıçağı verdi. Mahalle muhtarları, olası kar yağışında kar bıçaklarıyla ilk müdahaleyi yapacak. - KONYA