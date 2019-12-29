Konya Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görevde - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görevde

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde kış aylarının sorunsuz geçmesi ve hava şartlarından dolayı vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görevde, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde kış aylarının sorunsuz geçmesi ve hava şartlarından dolayı vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Büyükşehir, 31 ilçede 2 bin 300 personel, 344 araçla 24 saat hizmet veriyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşların günlük hayatının etkilenmemesi için gereken tüm çalışmaları yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış aylarında şehir merkezinde ve tüm ilçelerde oluşabilecek kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğunu ve kar yağışına göre çalışmalar yaptığını belirterek, bu süreçte vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına ekip ve araç filolarını güçlendirdiklerini dile getirdi.


"2 bin 300 personelle ve 344 araçla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz"


Konya merkezdeki hazırlıklar kapsamında fen işleri dairesi başkanlığının şehir genelindeki 25 farklı noktada acil müdahale ekiplerinin hazır beklediğini söyleyen Başkan Altay, "Merkezde yapılacak çalışmalarda; Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleriyle koordineli şekilde hareket ediliyor. Merkez dışındaki 28 ilçemize hizmet veren 6 bölge şefliğimizde personelimiz ve ekipmanlarımız mevcut. 3 bin ton tuz ve 650 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Merkez ve ilçelerde 2 bin 300 personelle ve 344 araçla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz" dedi.


Kar yağışı esnasında ekiplerin; şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları, toplu ulaşım ve hastane güzergahları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere şehir genelinde gece gündüz çalışarak yolların açık kalmasını sağlayacağını kaydeden Başkan Altay, ana arterlerdeki kaldırımlarda, meydanlarda, yaya alt ve üst geçitlerinde, kamu kurumları ile yürüyüş yollarında da kar temizliği yapılacağını ifade etti. Başkan Altay, yoğun kar yağışı esnasında vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesinin Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 no'lu numaradan ulaşmalarını isteyerek, sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takarak; takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarının önem arz ettiğini söyledi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, kış çalışmaları kapsamında mahalleye dönüşen köylerden gelen talep üzerine traktörlere takılmak üzere 45 adet kar bıçağı verdi. Mahalle muhtarları, olası kar yağışında kar bıçaklarıyla ilk müdahaleyi yapacak. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşında güvenliği 317 bin 121 polis ve jandarma personeli sağlayacak
Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çocuklar oynasın diye dağdan kar getirdi Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak

Son Dakika Haberleri
19:25 İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı - Son Dakika
19:24 CHP Artvin Merkez İlçe 37. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
19:23 KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon... - Son Dakika
19:18 İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]